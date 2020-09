Daniella (17): ‘Ik probeer in het nu te leven en niet te veel in te vullen’

Haagse Nieuwe Yssi (17) is politicus in de dop: ‘Ik voel me bijna volwassen, mag ik nog wel flauwe grapjes maken?’

1 september Met een lidmaatschap van een politieke partij op zak, komen we Haagse Nieuwe Yssi de Bock (17) geheid later tegen in de Tweede Kamer. „Die harde toon is dan hopelijk minder.”