Dankzij bijzondere tuinman hebben Marijke en Arie nog schik in tuinarbeid

Vrolijk en groots onthaal van de Sint in Schevenin­gen: ‘Het is zo heerlijk dat dit weer kan’

Het was nog even spannend of het zou lukken met de stoomboot, maar in een zonovergoten Scheveningen kwam Sinterklaas vanochtend aan met de pakjesboot. ,,Het is zo heerlijk dat dit weer kan, het is het leukste feest van het jaar", zegt Angela Sanders, met haar dochter Chloe (5) en zoontje James (4 maanden) in de haven.

12 november