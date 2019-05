Dankzij de duffelse jas van de Haagse brandweer overleefde Jan de oorlog

Brandweercommandant Jan van den Hoek (24 oktober 1920 - 8 mei 2019) werd door zijn manschappen 'Baas Hoek' genoemd. Een eretitel. De mannen gingen door het vuur voor hun commandant die zelf voorop ging, als het erop aankwam.



Jan groeide op, als zoon van een brandweerman, in een dienstwoning naast de Haagse brandweerkazerne aan de Trekweg. Hij was al goed vertrouwd met al het brandweermateriaal toen hij, na zijn diplomering als automonteur, solliciteerde bij de Haagse brandweer. Toen in de oorlog alle Haagse brandweermannen van veertig jaar en jonger zich moesten melden bij de bezetter voor het verkrijgen van een Ausweis, bleek dat een val. Ze werden ingerekend en op transport naar Duitsland gezet. Gealarmeerde vrouwen en kinderen stonden te huilen toen ze zagen hoe de mannen, in uniform, werden afgevoerd.



Dat uniform zou Jan het leven redden. Want de Haagse brandweermannen kwamen terecht in een werkkamp waar ze midden in de winter moesten zien te overleven in loodsen waar normaliter stenen werden gedroogd. De ijskoude wind had vrij spel. Mensen stierven als ratten. De duffelse jas van de Haagse brandweer gaf de mannen een kans. Maar Jan besefte dat hij moest ontsnappen als hij wilde overleven. Hij wist in de laatste vrachtwagen van een konvooi te springen en eenmaal uit het zicht van het kamp, en ver weg van soldaten, te voet verder te gaan. Hij werd geholpen door boeren, die hem in contact brachten met vier andere Haagse brandweermannen die ook waren ontsnapt. Lopend kwamen ze terug in Den Haag. Een wapenfeit waar hij zichzelf jaarlijks aan herinnerde door, 50 jaar lang, de Nijmeegse Vierdaagse te lopen.