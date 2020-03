'Twee meter afstand houden, niet knuffelen, geen seks...dat klinkt niet als quarantaine, dat klinkt als mijn leven.' Voor Ome Ed verandert er blijkbaar niet veel. Toch maakt hij zich grote zorgen. 'We zijn in oorlog. Trouwens, weten jullie hoe in de middeleeuwen de pest is verspreid in Europa? Vanuit Italië. Dankzij die spaghettivreters staan we aan het begin van een Europedimie.'