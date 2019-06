Dankzij John (88) werden straten weer veilig

John de Blaey (4 november 1930 - 10 mei 2019) werkte als directeur bij de Haagse politie toen hij in Engeland in de jaren tachtig kennismaakte met het fenomeen 'neighbourhoodwatch'. Buurtpreventie was in Nederland nog volkomen onbekend. Maar daar kwam, dankzij John, snel verandering in.



Hij wist zijn buren te enthousiasmeren waarna de Haagse Vogelwijk de primeur had. De wijk haalde meteen het landelijke nieuws en inspireerde Van Kooten en De Bie tot een hilarische persiflage over keurige heren die in leren jassen, en met honkbalknuppels, door een nette Haagse wijk patrouilleerden. Dat laatste deed misschien nog meer voor de bekendheid van de buurtpreventie dan het gegeven dat het aantal inbraken in de Vogelwijk meteen halveerde.