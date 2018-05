Dankzij klanten kan Lola Bikes and Coffee voortbestaan

Voordat de zaak zondag opengaat, wordt er nog hard gewerkt aan de verbouwing. De ramen zijn beplakt met affiches, die de heropening aankondigen. Binnen is het een gezellig rommeltje. Nick Bons (32) en Mikel Delagrange (36) staan vermoeid, maar trots, in het magazijn van 'hun' zaak te klussen. De twee kersverse eigenaren, al noemen ze zichzelf liever niet zo, hebben het druk. Zes weken geleden werd duidelijk dat de vorige eigenaar de zaak ging verlaten. Een kans voor de beide fietsers, die er zo graag kwamen, om in te springen want het café mocht niet verdwijnen. Een crowdfunding volgde. ,,Iedereen heeft een steentje bijgedragen."



,,Een overname is het niet'', benadrukken de mannen. ,,We zien het als voortzetting van iets moois. We willen groeien, maar de authenticiteit van de zaak behouden. Lokale producten en duurzame fietskleding." Zondag is de officiële heropening van Lola. Iedereen, fiets of geen fiets, is welkom voor koffie.



Al sinds de oprichting in 2012 is Lola een ontmoetingspunt voor wielrenners. Hier ontstond ook de Lola Cycling Club. Twee keer in de week spreken fietsers in het café af om naar de duinen te rijden.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!