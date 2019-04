Dankzij tante Alie (98) konden jongens en meisjes gewoon samen baantjes trekken

Alida Harteveld-Osinga (7 april 1920-15 maart 2019) stond bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade bekend als Tante Alie. Ze was meer dan tachtig jaar lid. Toen ze de afgelopen nieuwjaarsreceptie, voor het eerst in acht decennia, verstek liet gaan (vanwege het lastige opstapje naar het clubhuis aan de achterkant van de Scheveningse brandweerkazerne), was dat een teken aan de wand. Tante Alie kwam altijd. Ze was een fenomeen. Talloze kleine Hagenaartjes of grote badgasten danken hun leven aan haar.



Alida was de dochter van een koetsier die met zijn paard en wagen vaten Heinekenbier aan Haagse kroegen leverde. Ze groeide op in een warm gezin aan de Rijswijkse Lindelaan en leerde zwemmen in De Put. 'De Rijswijkschen Zwemvereniging' was een jonge, gemengde, vereniging. Dat mannen en vrouwen samen zwommen, was een doorn in het oog van het gemeentebestuur. 'Het is de menselijke natuur dat personen die aan gemengd zwemmen deelnemen in hun zedelijkheidsopvattingen zijn geremd. Gemengd zwemmen kan aanleiding geven tot het plegen van onzedelijke handelingen', zei burgemeester Van Helleberg Hubar destijds. Er volgde een verbod op gemengd zwemmen. Het bestuur van de zwemclub trok zich daar echter niets van aan, mede omdat ook het lidmaatschapsgeld van vrouwen nodig was. Jongens en meisjes trokken daarom, in de zomer van 1935, gewoon samen hun baantjes. De bekeuringen die volgden werden niet betaald, waardoor de zaak voor de kantonrechter kwam. Er werd door de gemeente zelfs, vergeefs, tot en met de Hoge Raad geprocedeerd.