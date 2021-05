Dankzij zijn vrienden staat Horas na herseninfarct weer dagelijks in de Molenstraat: ‘Zij zorgden voor mijn revalidatie’

De timing van de heropening van zijn winkel was bijzonder: twee weken voordat Nederland vorig jaar maart in lockdown ging. Maar ook voor Horas Simanullang zelf was het een bijzonder moment. Een jaar revalidatie ging eraan vooraf: vijftien weken in revalidatiecentrum Basalt en daarna nog heel lang oefenen. ,,Ik moest alles leren: fietsen, praten, laten zien dat ik weer voor mezelf kon zorgen. En het gekke is: je weet dat je het hebt gekund, maar je kan het niet meer.”

Een complete verrassing was het. Vijf dagen voor de kerst in 2018. Horas werd in comateuze toestand in zijn bed gevonden door een vriend. Van de eerste dagen herinnert hij zich niets. Even werd hij wakker. En vroeg: Waar is Hans? Maar zijn partner was al een paar jaar overleden. ,,Iedereen was bang dat ze me alles weer opnieuw moesten leren. Maar toen ik daarna uit de coma kwam, wist ik het weer. Alleen mijn kortetermijngeheugen is weg.”