Danny zat tien jaar lang vast in Peruaanse cel: ‘De weg terug begon met een gitaartje van de reclassering’

,,Bij mijn vader thuis hadden ze zeven kinderen”, vertelt Danny. ,,Toos, Wim, Nettie, Antje, Jannie, Jantje, Nico, als een aftelrijmpje. Mijn vader Jan was de één na jongste. Drie van de zeven kinderen hadden een groot talent voor muziek. Tante Jannie trad op als zangeres. Ze was de helft van een damesduo dat het voorprogramma van Johnny Jordaan mocht vullen. Het duo heeft ook nog een plaatje gemaakt. Later ging ze jodelen en werd ze daar beroemd mee. Ze jodelde de sterren van de hemel.”

Drummende peuter

Danny’s vader - jarenlang samen met zijn broer Nico de bloemenmannen van ’t Kegeltje, de kiosk op de Frederik Hendriklaan - speelde trompet en had zijn eigen paradeband. ,,Alle instrumenten lagen bij ons thuis. Waaronder een trommel. Dat vond ik het mooiste instrument. Toen ik drie was mocht ik erop spelen, op mijn zesde ging ik naar de muziekschool. Het ging al gauw zo goed dat ze me lieten optreden. Er is een foto dat ik conga speel tijdens een concert en dat ik op een stoel moet staan om erbij te kunnen.”

Het aantal optredens breidt zich in rap tempo uit. Op zijn achtste heeft hij zijn eerste concert met een slagwerkgroep; een jaar later mag hij met de groep spelen in Berlijn. Vanaf zijn twaalfde wordt hij voor zijn optredens betaald. Hij gaat naar Nice om er te spelen tijdens het carnaval en wordt binnengehaald bij Jazzercise, een jazzband. En vanaf zijn zestiende treedt hij elke week op in ’t Drieluik, de oude paardenstal in de Kepplerstraat. In de Palace Pub, The Millers, in alle bekende jazztenten speelt hij. En altijd is hij de jongste.