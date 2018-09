Dansen bij dj’s en hangen bij gin tonicbar in Mauritshuis

Rechtbank laat verdachte autobran­den niet gaan

7 september De Haagse rechtbank weigert een 44-jarige verdachte van twee autobranden in Den Haag vrij te laten uit voorarrest. De man zou op 9 mei in de Waldorpstraat in de vroege ochtend een Opel Astra en een Ford Focus in lichterlaaie gezet hebben.