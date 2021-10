Danshoofdstad Den Haag moest toeristen verleiden op de vakantiebeurs in Londen en Parijs

Dans en Den Haag horen bij elkaar als de Pier bij Scheveningen, als Haagse Harry bij de Grote Markt en als Mondriaan bij het Kunstmuseum. Begin deze eeuw voerde de Stichting Promotie Den Haag op vakantiebeurzen in Keulen, Parijs en Londen zelfs campagne om dansliefhebbers naar de stad te lokken. Het Nederlands Dans Theater (NDT) is dan ook wereldberoemd. Dat gold ook voor het eigen theater dat in 1987 aan het Spui opende, het eerste theater ter wereld dat specifiek voor dans is gebouwd. Dat ontwerp was zo sterk, dat het nieuwe Danstheater in Amare min of meer een kopie is geworden.