Danslessen voor mensen met parkinson: 'Beweeg wat je kunt en geniet'

Mensen met parkinson kunnen toch niet dansen?

,,Zeker wél. Door te bewegen oefen je evenals professionele dansers evenwicht, kracht, coördinatie, houding en flexibiliteit en dat heeft direct effect op stijfheid, fijne motoriek en gezichtsuitdrukking. Maar het gaat ook vooral om wat er in je hoofd gebeurt. Zo verbetert de kwaliteit van leven.''



Niet kijken naar wat níet kan?

,,Precies. De lessen worden niet gegeven op de manier van: nu je linkerarm optillen. Dan kan iemand denken: dat kan ik niet. Maar ik zeg: reik naar een appel zo ver als je kunt.''



Desnoods vanaf een stoel?

,,Inderdaad. Iedereen is welkom, net als partners en mantelzorgers. Ook als het fysiek niet meer zo wil. Beweeg wat je kunt bewegen en geniet van de ontmoeting met mensen die hetzelfde hebben als jij en van de muziek.''



Wat voor muziek?

,,Het gaat om rustige instrumentale muziek met een melodie, afgewisseld met meer ritmische muziek.''



Hoe werd u zo'n specialistische dansdocent?

,,Ik ben opgeleid aan de Dansacademie in Tilburg en heb als danser gewerkt in New York. Omdat ik me als dansdocent te beperkt voelde, heb ik ook de studie oefentherapie Mensendieck gedaan. Nu Dance for Health me vroeg voor hun lessen, komt alles bij elkaar.''



Waar zijn de lessen?

,,Bij de Dutch Don't Dance Division in de De Gheijnstraat 51, elke zaterdag van 15.30 tot 16.45 uur. Dansdocent Els Reijn en ik beginnen zaterdag met een maand gratis op proef dansen. Daarna kunnen ze voor 35 euro per maand onbeperkt bij Dance for Health dansen.''