Dansscholen staan volledig stil: ‘In zo’n lastige periode kom ik er nog meer achter hoeveel dansen betekent’

De chemie tussen een man en een vrouw, als ze samen zwieren over de dansvloer. Het samenspel, de smeltkroes van muziek en beweging. Voor Gabriel Castellanos heeft salsa iets magisch. Hij leerde op topniveau dansen in New York en Miami en daarna besloot hij om zijn kunsten aan anderen over te brengen. ,,Het salsadansen was hier nog niet zo professioneel geregeld’’, vertelt hij aan de bar van zijn dansschool, die in de Oude Molstraat gevestigd is. ,,Iedereen deed maar wat. Samen met mijn team van dansleraren heb ik een lesopbouw in elkaar gezet om de mensen stap voor stap het salsadansen bij te brengen.’’