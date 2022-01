Dappere uitbaatster laat zich niet klein krijgen: ‘De rek is er uit en toch krijgen ze mij niet gek’

,,Aan de ene kant omdat ik een geboren optimist ben, aan de andere kant, omdat ik mijn klanten niet in de steek wil laten. Die rekenen op me. Dat ze bij m’n take away bij de ingang van winkelcentrum Mariahoeve aan Het Kleine Loo een cappuccino, espresso of een zwart bakkie kunnen bestellen. Dan help ik ze met een lach en een grapje, maar uiteraard doen de coronamaatregelen me pijn.”



,,Van binnen, psychisch, door de zorgen. En financieel. Maar dat geldt voor miljoenen mensen. De rek is is er gewoon uit. En toch krijgen ze mij niet gek. Ook al is het op sommige uren niet druk. Ben ik blij dat mijn lieve hond Yola bij me is. Financieel gezien zou ik dan beter nog een dag dicht kunnen blijven. Maar als het pal naast de draaideur van de ingang donker is, dat ziet het er toch niet uit. Zeker niet voor bezoekers die voor de eerste keer naar winkelcentrum Mariahoeve komen. Terwijl het binnen heel gezellig is, met veel verschillende en vaak mooie winkels.”