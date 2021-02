Darrel L. blijft vastzitten voor fatale steekpartij op de Pier: ‘Als ik erover wil praten, klap ik dicht’

Kunstenaar versierde gevel geboorte­huis van de Golden Earring met tekst: ‘Ze zijn de grootsten’

16:49 Kunstenaar Henk Augustijn werkt zich al jaren een slag in de rondte om de herinnering aan de Haagse beat levend te houden. Zo regelde hij in 2017 een muurtekst op het zogenoemde ‘geboortehuis van de Golden Earring’ in de Terletstraat.