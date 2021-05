Dashcam filmt crash peperdure Ferrari, bestuurder mogelijk onder invloed van drugs

VideoEen automobilist is vanmiddag op de N44 bij Wassenaar de macht over het stuur van een Ferrari verloren en door een hek langs de weg gereden. De man is aangehouden, voor mogelijk drugsgebruik. Beelden van de crash circuleren op internet.

De auto reed met groene kentekenplaten, omdat ‘ie geïmporteerd werd. Volgens het bergingsbedrijf dat de gespinde sportwagen optakelde en wegsleepte, was de bestuurder onderweg naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Die dienst geeft de kentekenbewijzen af. Met de groene nummerborden mocht de bestuurder daar dus naartoe rijden, al strandde de rit voortijdig in de berm.

Eén van de inzittenden is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar een ziekenhuis te worden vervoerd. De schade aan de auto, die nieuw tussen de 250.000 en 300.000 euro kostte, is aanzienlijk. Zo lag onder andere de spoiler eraf. Een berger heeft de dure bolide opgehaald. De bestuurder is door de politie meegenomen omdat die vermoedt dat man onder invloed was van verdovende middelen. Totdat de uitslag van de test er is, waarschijnlijk morgen, blijft de man vastzitten.

Gefilmd

Op het internet circuleren beelden van de crash. Daarin is te zien dat de bestuurder probeert snel op te trekken, maar vrijwel direct de macht over het stuur verliest. Na een slingerende beweging naar links schiet de bloedrode Ferrari plotsklaps naar rechts, over een stoep en door een hek. In het hoge gras komt hij flink beschadigd tot stilstand.

De dashcam van een automobilist die achter de Ferrari reed, legde de crash vast. Bekijk de beelden hieronder. (Let op! Het kan even duren voor de video is geladen).

