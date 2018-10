Zijn maat, Gerard de Gleuven- glijder, drinkt enthousiast mee. ‘Dat ADO, het is toch om depressief van te worden.' De altijd opgewekte Leen Half Een schuift zijn neusfiets omhoog. 'Depressie is volksvijand nummer 1. Geef daar niet aan toe.' 'Dat wordt lastig, met zo'n mafketel als jou in de buurt', antwoordt Ome Ed. Maar Leen laat zich niet zomaar uit het veld slaan. 'Je moet je depressie een naam geven.' 'Dat heb ik gedaan', antwoordt Ome Ed. 'Die van mij heet Elsje.' Hij doet een greep in de schaal met bittergarnituur. 'Wa's dat?' 'Dat is een ragousi', meldt uitbaatster Wendy. 'Nieuw in ons assortiment. Er zit ragout en kaas in.' Ome Ed snuffelt even voorzichtig aan de snack en hapt 'm naar binnen. Even later jodelt hij als Olga Lawina en druipt de gloeiend hete kaas langs zijn kin.