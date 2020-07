‘Dat afvalprobleem hier wordt met de dag erger’

Bewoners van Transvaal en Laak hebben vanavond met een mars door de stad aandacht gevraagd voor de grote afvalberg in hun buurt. De actievoerders wilden aanvankelijk vuilniszakken dumpen voor het stadhuis, maar zagen daar op het laatste moment van af. ,,Dat vonden we toch niet zo netjes.’’

Het centrum van Den Haag is deze donderdagmiddag bomvol. Op de Dunne Bierkade genieten veel mensen in de zon van een drankje. Bezoekers van Grand Café de Pakschuit kijken verbaasd op als ineens tientallen bewoners van Transvaal met spandoeken aan de overkant van de gracht voorbij lopen. Ze scanderen ‘Transvaal schoon’, ‘Den Haag schoon’ en ‘Alle wijken gelijk’. Meerdere cafégangers steken hun duim op.

Bezaaid

Voor veel Hagenaars zijn de afvalproblemen in wijken als Transvaal een ver van mijn bed show, weet een van de demonstranten. ,,Kijk hoe schoon het hier is’’, zegt hij wijzend naar de straten in het centrum. Die zien er inderdaad netjes uit. Dat is in Transvaal wel anders, klagen de bewoners. Daar zijn veel straten bijna dagelijks bezaaid met troep, afkomstig uit vuilniszakken die naast de ondergrondse containers worden geplaatst. ,,Ik ben daar wel jaloers op’’, bekent hij.

,,Het is gewoon schrijnend’’, zegt bewoonster Jacqueline Jankie. Zij woont nu 25 jaar in Transvaal, maar heeft het nog nooit zo smerig gezien als de laatste paar jaar. ,,In andere Haagse wijken gebeurt het ook. Maar bij ons is het echt extreem. En het wordt met de dag erger’’, vertelt ze.

Schandalig

De Transvaalse vindt het schandalig dat de gemeente het zo ver heeft laten komen in de volkswijk. ,,Het is alsof ze het de gewoonste zaak van de wereld vinden.’’ Veel bewoners willen verhuizen, maar Jankie piekert er niet over. ,,Nee, ik laat me niet wegjagen. Het is een hele gezellige wijk, alleen die troep...’’

Het is een gemêleerd gezelschap dat vandaag meeloopt in de demonstratie tegen de afvalproblematiek. Hagenaars met een migratie-achtergrond lopen zij aan zij met blanke bewoners. Allemaal willen ze maar een ding: Transvaal moet schoner. Bij het stadhuis voegt zich een groepje bewoners van Laak bij de actie. Ook zij ervaren dezelfde problemen met afval op straat.

Baudet

Thierry Baudet, die aan de overkant op een terrasje zit, besluit ook een kijkje te nemen bij de actie voor het stadhuis. Veel actievoerders halen hun wenkbrauwen op. ,,Wat wil die nou?’’ roept er een hardop. Maar de FvD-fractievoorzitter is weer heel snel weg als hij hoort waar de demonstratie over gaat.

Wethouder Hilbert Bredemeijer die inmiddels naar buiten is gekomen, heeft meer tijd voor de bewoners. ,,Ik ben ontzettend blij met jullie initiatief. Het getuigt van een enorme betrokkenheid’’, zegt hij meteen. Hij blijkt het ook helemaal eens te zijn met de bewoners: ,,Het is gewoon niet normaal. Er wordt ook veel over gesproken binnen het college’’, laat hij hen weten. Volgens de wethouder zal het ook ‘nooit spic en span zijn’ in Den Haag. ,,Dat kan gewoon niet.’’

Volledig scherm Bewoners zijn het helemaal zat. © Frank Jansen

Afval is een wereldwijd probleem in grote steden, legde hij uit. De afvalproblematiek is ook niet in alle wijken hetzelfde, benadrukte Bredemeijer. ,,Die is in iedere wijk anders. Het gaat ook niet alleen om afval, maar ook om leefbaarheid en overbewoning.’’ Dat betekent dat in elke buurt een andere aanpak nodig is.

De gemeente gaat er de komende tijd in ieder geval alles aan doen om de straten schoner te krijgen, beloofde de bestuurder. Niet alleen door vaker langs te komen, maar ook door vaker en ‘s nachts te handhaven in wijken waar het probleem het grootst is. ,,Dat doen we ook in burgerkleding, zodat we overtreders vaker op heterdaad kunnen betrappen.’’

Volledig scherm Protest voor een schoon Transvaal. © Frank Jansen