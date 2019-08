Dat de Amsterdammers toeristen bij ons willen lozen is goed voor te stellen

Nu blijven vakantiegangers net als Amsterdammers graag plakken binnen de ring en dat heeft de stad geweten ook. Nul twintig kreeg in 2015 zeventien miljoen toeristen voor de kiezen. Zet de huidige groeispurt door dan hebben we het in 2030 over 32 miljoen. Dat zijn 88.000 toeristen per dag. Niet zo gek dat de stad zucht en steunt onder het gewicht van al dat volk. Dat de Amsterdammers die toeristen bij ons willen lozen is even-eens goed voor te stellen.