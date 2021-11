LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via hc.lezers@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die eerder in de krant verschenen.

Sociale huur

Wethouder Martijn Balster stond zondag terecht op het woonprotest en geeft inderdaad terechte aanwijzingen voor een beter woonbeleid. Maar hij zal toch goed op de winkel moeten passen om hier vervolg aan te geven. Dertig op de honderd woningen voor sociale huur is een goed idee, maar wat ik mis is sociale huur van maximaal 600 of 750 euro. En mogen bouwers zoals gewoonlijk sociale huurwoningen schrappen met het excuus dat het project dan niet haalbaar is? Het is een excuus dat al menig wethouder toestond en de bouwbedrijven extra winst bracht. Als ons nieuwe kabinet geld beschikbaar stelt voor de woningbouw moeten we zelfs nog oppassen dat dat geld niet naar de grondbedrijven van de gemeenten gaat en ook niet door de bouwbedrijven wordt ingepikt. Dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft weet ieder weldenkend mens. Jaco Zuiderwijk, Poeldijk.

Gratis reclame

Dat bericht op 12 november over de ‘straatprijs’ die in de Haagse Damasstraat terechtkwam, is eigenlijk gewoon gratis reclame voor het bedrijf dat deze loterij organiseert. Ik vind daarom dat zulke ‘feiten’ niet in de redactionele kolommen thuishoren. Laat die organisatie maar advertentieruimte kopen als ze zo nodig zulk ‘nieuws’ bekend willen maken. F.M. Boon, Delft.

Dolf Brouwers thuis een rustige man

Volledig scherm Dolf Brouwers (Sjef van Oekel). © Collectie Haagse Courant

Graag wil ik u bedanken voor het leuke stukje over mijn opa Dolf Brouwers vandaag (12-11) in het AD. Ik heb zelf ook twee kinderen (inmiddels 20 en 18) en de eerste keren dat ik fragmenten liet zien reageerden ze hetzelfde als kleindochter Rachel van de schrijver Leo van der Velde. Wat je schrijft klopt inderdaad. Hij was thuis een rustige man, maar kon af en toe ook wel flink de lolbroek uithangen. Zeker als ik als kleine jongen op visite was. Mijn moeder (dochter van Dolf) is helaas dit jaar overleden, maar ze was zeker trots geweest als ze dit had gezien. Stephan de Ruiter, kleinzoon Dolf Brouwers.

