Dat Den Haag leuker is dan Amsterdam wisten we hier allang

Beelden­tuin Museum Voorlinden extra open

9 augustus Museum Voorlinden in Wassenaar verzorgt deze zomer extra rondleidingen in beeldentuin Clingenbosch. Op de vrijdagmiddagen 7, 14 en 21 september en 12 oktober kan een beperkt aantal belangstellenden onder leiding van een gids een wandeling maken over het landgoed van Joop van Caldenborgh.