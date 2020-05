Dat er nog zoveil om van te hâhwe is besef ik door de spandoeken van de ADO-supporters des te meer

Dolf Niezen was een van de Hagenezen die met een spandoek voor de deur van zijn woonzorgcentrum werd vereerd. De 94-jarige keeper haalde met ADO Den Haag in ’42 en ‘43 de landstitel binnen. Zeldzaam, die had zijn hele leven op lof moeten worden getrakteerd. Voor zijn overlijden op 1 mei toverden supporters met de beeltenis van Haagse Harry - en de tekst supâh keepah op zijn shirt - nog een grote grijns op zijn gezicht. Niet eerder in zijn leven had hij zó in de belangstelling gestaan.