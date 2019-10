Dat omgedraaide kronkeldenken geeft Chinezen voorsprong

VAN WIEG TOT GRAF Wampie was dol op reuring, had lak regels en verdiende haar sporen in het Haagse verzet

23 oktober Ze verdiende haar sporen in het Haagse verzet en was daarna geen standaardmoeder. Wampie deed precies wat ze wilde. Ze hield van mensen, van reuring en van vrijheid. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Maria ‘Wampie’ de Longh.