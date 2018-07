Dat strips nu onbetaalbaar blijken te zijn, is alvast een zoete overwinning

Halve finale in Umag Haase stap dichter bij eerste ATP-toernooi­winst sinds 2012

20 juli Robin Haase is door naar de laatste vier van het toernooi in het Kroatische Umag. De Haagse prof won in de kwartfinales in twee sets van de Rus Andrej Roeblev: 6-3, 7-6 (6).