Dat was een mooie boot, die Hr. Ms. Mercuur. De vondst van asbest deed het schip de das om

indebuurt.nl Filmpje! Hierom liepen er in 1999 cowboys en indianen door Buytenwegh

In het televisieprogramma Straat op Stelten wordt een willekeurige straat in Nederland op stelten gezet. In 1999 kwam presentatrice Fabienne de Vries met een opmerkelijke opdracht voor de bewoners van de Lisztrode in Buytenwegh. In de archieven doken we een video op.