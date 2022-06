Dat was op het nippertje, papa Steve ging door het oog van de naald

Van vijfde klasse naar topscorer Schevenin­gen in tweede divisie: ‘Na drie wedstrij­den was ik me wezenloos geschrok­ken’

Wie voorafgaand aan dit seizoen had gezegd dat Michael de Niet (27) Scheveningens topscorer zou worden in de tweede divisie, was voor gek verklaard. Ook door de spits zelf. Maar de Scheveninger, dit seizoen qua doelpunten (17) dé speler in de Haagse regio, flikte het toch.

1 juni