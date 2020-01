Date van 43-jarige man ‘valt’ van balkon en breekt rug en bekken: ‘Jij gaat dood vanavond’

Fotoreeks Nootdorpse Jill Streefland is de beste bruidsfoto­graaf van de Benelux

16:08 ,,Dit is een droom die uitkomt”, zegt Jill Streefland. De Nootdorpse is gekroond tot ‘beste bruidsfotograaf van 2019 in de Benelux’ door Masters of Wedding Photography.