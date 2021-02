Daten in Duinrell op Valentijnsdag: splitsen ze de rekening?

Het programma is een knipoog naar het populaire televisieprogramma First Dates, waar singels een blind date hebben in een restaurant. Precies wat er ook gebeurt in het Duinrell-restaurant. Woordvoerder Cindy van het pretpark: ,,We vinden het belangrijk om in deze bijzondere tijd het Duinrell-plezier bij de mensen thuis te brengen. Want hoewel onze attracties en het Tikibad al een tijdje gesloten zijn, is het nog steeds ons doel om een glimlach op het gezicht te toveren.”