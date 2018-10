Daten met ‘Indiana Jones’ bij speelwalhalla op Grote Markt

Flipperen, een potje airhockey spelen of je (met een rugzak op en virtual reality-bril op je neus) wanen in een scène uit Indiana Jones. Zeventig speelautomaten - van klassiek tot gloednieuw, rechtstreeks van de beurs in Orlando - staan opgesteld op de twee verdiepingen van de arcadehal die gisteren opende op de Grote Markt in Den Haag. Felgekleurde vloerbedekking, modern interieur, hitjes uit de speakers: Gamestate heeft weinig weg van de enigszins schmutzige, suffige speelhallen die we nog wel kennen uit de jaren tachtig.