David Duchovny komt met Europese tournee naar Den Haag

column Rutte 4 was geen regeren, het was een aanval van epilepsie

Als een wespennest waarin iemand flink heeft geschopt: zo ziet het politieke landschap eruit, na de mededeling van Mark Rutte – licht en losjes gebracht – dat hij zijn Saab aan de kant zet. Ik vond het al een veeg teken dat Rutte met zijn eigen auto – het symbool voor ineenstorting - naar de koning ging. Het schijnt dat ‘ie er voor de APK niet mee naar de garage gaat, maar naar Lourdes. Een wonder was ook nodig om zijn politieke leven relevant te houden. Dit weekend zag hij zelf in dat de koek op was.