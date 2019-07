David kan drie jaar na amputatie weer rennen: ‘Een magisch gevoel na al die tijd’

Hoe soepel het lopen met een prothese ook ging, rennen kwam er na de operatie niet meer van. Struik vond de eerste keer op de blade dan ook best spannend. ,,Door die vering is het eigenlijk een soort skippybal. Alsof je op een trampoline staat.



Dat voelt natuurlijk best wel raar maar we konden drie dagen oefenen onder super begeleiding.” Die hulp kwam van onder andere de Paralympisch Kampioen Heinrich Popow en monteurs die continue checkten of de blade goed aansloot op het been.