Davituliani kreeg zelf wel generaal pardon

Davituliani, die voor haar partij het woord voert over de gewenste uitzetting van de Armeniërs, bevestigt dat ook zij, met haar ouders, tien jaar als vluchteling procedeerde. Haar familie was, net als het gezin Tamrazyan, al vele jaren aan het strijden om te kunnen blijven. Dat lukte haar uiteindelijk via een generaal pardon, waar het Armeense gezin Tamrazyan nu ook zo vurig op hoopt.

,,Samen met mijn ouders en zusje, heb ik tien jaar in de procedure gezeten. Ik was veertien jaar, kwam uit Georgië en verbleef al die tijd gewoon rechtmatig in Nederland. Ik was bezig met mijn studie. Uiteindelijk kwam het generaal pardon’’, zegt Davituliani.

Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar werd afgelopen dagen via sociale media geïnformeerd over de achtergrond van zijn fractiegenoot. Hij reageert verrast. ,,Ik wist van niks.’’ Groep de Mos vindt dat het Armeense gezin Tamrazyan (vader, moeder en hun drie kinderen van 21, 19 en 15 jaar) terug moet naar het thuisland. De familie is al negen jaar in Nederland en uitgeprocedeerd. Ze houdt zich nu schuil in de Bethelkerk in Den Haag.

Schuitje

Dubbelaar stelt dat hij ‘misschien’ wel van zijn partijgenoot had willen weten dat zij vroeger in hetzelfde schuitje zat als het Armeense gezin. Evenwel vroeg hij zich ook af of het relevant is. ,,Rachid Guernaoui (partijgenoot, red.) komt uit Marokko. Nino uit Georgië. Het is een privékwestie.’’

Davituliani stelde gisteren dat zij niets verzweeg en in de partij wel degelijk open kaart heeft gespeeld over haar verleden. Dat nu via sociale media aan Dubbelaar wordt gemeld dat nota bene zijn eigen fractiegenoot illegaal was, en door een kinderpardon kon blijven, is volgens haar puur laster. ,,Schandalig. Het klopt niet. Ik ben nooit illegaal geweest. Wij zaten nog in de procedure. Ik zie het als een persoonlijke aanval op een raadslid.’’

Onvergelijkbaar

Volgens Dubbelaar is de situatie van zijn partijgenoot onvergelijkbaar met de Armeniërs. ,,Davituliani is door de procedure gekomen. Zij mocht blijven.’’

De Haagse politica zegt het niet bikkelhard te vinden dat uitgerekend zij, als ex-asielzoeker, nu uitzetting van de Armeniërs eist.

,,Er moet ergens een grens worden getrokken. We kunnen niet iedereen huisvesten die in dit land terechtkomt. Ik stond blijkbaar aan de goede kant van de lijn.’’ Ook stelt ze: ,,Het is een andere situatie. De instroom van migranten is enorm gegroeid de laatste jaren.’’

Davituliani stelde woensdag kritische vragen over het gezin in de Bethelkerk. Ze vroeg het college hoe lang het ondermijnen van de democratische rechtsstaat door de kerk nog wordt getolereerd.