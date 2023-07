De 5 favoriete Haagse plekjes van illusionist Hans Klok

twee minuten met Flamingo neemt een bad tussen Zoetermeer en Den Haag

Een vreemde eend in de bijt: opeens stond er zondag een roze flamingo in de plassen van de Nieuwe Driemanspolder. De komst van de van oorsprong tropische vogel is een primeur voor het nog prille natuurgebied tussen Den Haag en Zoetermeer, weet vogelkenner Marcel van Rooijen.