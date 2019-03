De ‘Apekop’ weer even op het spoor

Mat'64

De laatste reis van de stoptrein met de kenmerkende neus was in september 2016: de Mat'64 reed toen van Maastricht naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Stichting Mat’64 heeft sinds september 2011 een type 904 in haar bezit. In februari van dit jaar volgde een onderhoudsbeurt, met hulp van veel vrijwilligers, waardoor treinstel 904 vandaag weer voor één keer op het spoor kan rijden.

De NS heeft in de periode 1961-1976 in totaal 21 vierwagen-treinstellen en 246 tweewagen-stellen Mat'64 laten bouwen door Werkspoor in Utrecht en Talbot in het Duitse Aken. De NS plaatste in maart 1960 een opdracht voor de bouw van een prototype. In juli 1961 werd treinstel 501 aan de NS geleverd. In november van dat jaar maakten de eerste reizigers gebruik van de trein. Het ontwerp van de neus werd gebaseerd op de neus van Mat'54 (hondekop).