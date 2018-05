De Appel is dood, lang leve Dégradé

Dolenthousiast zijn David Geysen en Carl Beukman over hun nieuwe initiatief Bureau Dégradé waarmee ze het Haags cultureel leven een oppepper willen geven. In het weekeinde van 2 en 3 juni kan het publiek voor het eerst kennismaken met hun plannen voor de komende twee jaar. Dan begint in de Appelloods aan de Laan van Poot de kunstmanifestatie Dnalysatnaf. Verspreid over drie weekeinden zijn er exposities, presentaties van buurtbewoners, open huis en gastsprekers als oud-politicus Boris van der Ham, theatermaker David Middendorp en Rusland-kenner Pieter Waterdrinker. Onder de titel Triptiek der Macht voert het al bestaande gezelschap van acteur David Geysen - Label Dégradé - drie eerder uitgebrachte voorstellingen nog eens op. Geysen en Beukman kennen elkaar van De Appel: de eerste als acteur, de tweede als muzikant en componist. Nadat de gemeente in 2016 na 45 jaar de subsidie stopzette aan het ooit baanbrekende toneelgezelschap had Geysen in de laatste dagen nog een reddingsplan gemaakt. Dat kwam te laat, maar wethouder Joris Wijsmuller was zeker geïnteresseerd in de ideeën van Geysen.

Bauhaus

De komende twee jaar mag Geysen de oude repetitie- en opslagruimte van De Appel - in eigendom van de gemeente - gebruiken voor zijn ideeën. ,,Met Dégradé willen we theater koppelen aan andere disciplines als beeldende kunst, muziek en wetenschap'', zegt Geysen. ,,We richten ons niet op de theaterbezoeker want die wordt in deze stad door Het Nationale Theater al ruim voldoende bediend. Zo werken we aan een multidisciplinaire productie over de kunststroming Bauhaus, die eerder lijkt aan te sluiten bij museumliefhebbers. Met Bureau Dégradé willen we net zo spraakmakend en vooruitstrevend zijn als De Appel dat in zijn begindagen was.''



In de Appelloods krijgt Dégradé de komende twee jaar kans te experimenteren. ,,In 2020 komt er een nieuw kunstenplan. Dan moeten we goed op de kaart staan.''



