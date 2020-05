De beste aanbeveling voor deze rots in onze branding is de reactie van heel Utrecht

Video Politie schiet man met hakbijl neer in Schevenin­gen

28 mei Politieagenten hebben donderdagavond een man met een hakbijl neergeschoten op de Neptunusstraat in Den Haag. De man heeft tenminste één persoon verwond en schade aangericht in de straat. ,,Hij sloeg in op een passerende fietser”, zegt een bewoner die het allemaal zag gebeuren.