De beste markt van Nederland? Die vind je in Den Haag!

'Zal hij een aanslag plegen?' Film van Haagse opgenomen in de Uithof

11:38 In de Uithof in Den Haag werd zondag en gisteren opnames gemaakt voor de korte film Glad ijs van de Haagse Joosje Duk. ,,Het gaat over een loketmedewerker van een ijsbaan, die een verdachte jongen ziet die misschien een aanslag gaat plegen. We gaan mee in zijn gedachten, die langzaam op hol slaan.'' De Haagse acteur Achmed Akkabi speelt de hoofdrol in de film.