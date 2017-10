De Betovering zet de stad op zijn kop

Geen kind hoeft zich in de herfstvakantie te vervelen in Den Haag. Negen dagen lang staat de stad in het teken van het internationaal kunstenfestival De Betovering met ruim 500 voorstellingen en workshops uit binnen- en buitenland. Het festival voor kinderen in de leeftijd van twee tot en met twaalf jaar beperkt zich niet tot de buurt- en grote theaters, ook in de winkelstraten komt het publiek op onverwachte momenten oog in oog te staan met artiesten.



,,Waar vorig jaar kamperen het thema van het festival was en kinderen hun eigen camping konden bouwen op een aantal locaties in de stad, staat De Betovering nu in het teken van het onderwerp feest'', zegt Myrddin Baars van de organisatie. ,,We vieren de gekleurde stad, waarbij kinderen worden aangemoedigd zich helemaal uit te dossen zoals ze zichzelf graag zien. Dat gebeurt met poppen van één meter twintig die we ikkes noemen. Ieder kind kan zijn of haar eigen ikke maken door die te beschilderen of met lapjes stof te behangen. Aan het einde van de week zijn alle ikkes uitgenodigd om deel te nemen aan het eindfeest in Theater aan het Spui, een nieuwe activiteit tijdens De Betovering. ''



Het knutselen, creëren, fantaseren en volgen van workshops kan in vijf festivalcentra. Aan de vertrouwde centrale binnenlocaties Theater aan het Spui en Theater Dakota zijn dit jaar Muzee Scheveningen, Theater de Vaillant en De Nieuwe Regentes toegevoegd. Ook zijn er activiteiten in buurthuizen, bibliotheken en musea. ,,We streven naar een maximale spreiding over de stad'', zegt Myrddin Baas. ,,De Betovering is een laagdrempelig festival, we willen ook de kinderen bereiken in buurten waar ze niet zo snel met cultuur in aanraking komen. Kinderen kunnen niet vroeg genoeg hun eerste stap in het theater zetten. Het draagt bij tot hun ontwikkeling.''