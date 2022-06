De beweegpot van Timo (29) verovert steeds meer klaslokalen: ‘Binnen paar seconden ben je aan het spelen’

Vogels, gymleerkracht van Stichting Scala, het collectief van basisscholen in de gemeente Heusden, is er razend enthousiast over. ,,Een glazen pot met stroken papier. Daarop staan beweegspelletjes, Energizers, die je in de klas kunt doen. Zonder dat je extra materiaal nodig hebt. Dat is de Beweegpot”, zegt de 29-jarige Vogels, die opgegroeid is in Leidschendam.