De bijenman van Duindorp: Jan oogstte midden in Den Haag zijn vloeibaar goud

Den Haag gastheer van een speciaal Oekraïne-tribunaal? ‘Reputatie moeten we hoog houden’

De personen die verantwoordelijk zijn voor de Russische oorlog tegen Oekraïne moeten in Den Haag worden berecht. De Europese Commissie, het kabinet en de Tweede Kamer zijn al om. Hoog tijd voor actie dus, vindt de Haagse VVD. ,,We hebben een heel bijzondere en unieke positie in de wereld. Die reputatie moeten we hoog willen houden.”

10:13