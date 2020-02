De Binckhorst als sjiek opgetuigde afwerkplek is verre van ideaal

Expositie met foute boeken verhuist van Den Haag naar Nootdorp

21 februari De tentoonstelling Foute boeken? die tot en met 1 maart in Huis van het Boek in Den Haag is te zien, verhuist naar Nootdorp. Een deel van de geëxposeerde dubieuze titels wordt vanaf 17 april een maand lang getoond in cultureel centrum en bibliotheek Cultura & Zo.