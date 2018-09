De Binckhorst, experimenteren met een nieuwe woonwijk

'Veel flexibeler omdat niet alles tot in detail is vastgelegd'

Al 61 jaar ligt aan de Broekslootkade een botenwerfje van watersportvereniging SVGT. De zeventig leden van de club, die voortkomt uit de personeelsvereniging van de vroegere PTT, trekken er vanuit de Binckhorst geregeld met hun bootje op uit. Op de werf staan oude barakken en een flinke hijskraan.



De werf is een voorbeeld van wat de 'rafelranden van de Binckhorst' is gaan heten. Stukjes ongepolijste stad die horen bij een industriegebied. En die het waard zijn om te behouden, ook als het veredelde bedrijventerrein wordt omgevormd tot een serieuze Haagse woon-werkwijk met zo'n 5000 woningen.



Samenspraak

De botenwerf blijft ook behouden, zegt de ontwikkelaar van het naastgelegen SDU-complex. ,,In een regulier bestemmingsplan wordt zo'n werfje al gauw wegbestemd. Maar omdat we in de nieuwe Omgevingswet niet alles van tevoren nauwkeurig vastleggen en veel regelen in samenspraak, kan het wel. ,,We hebben dat nu met de vereniging kunnen regelen.''



Flexibiliteit dus. Maar ook geeft de nieuwe Omgevingswet meer ruimte om te experimenteren, stelt I am Binck, een platform voor ondernemers en bewoners van de Binckhorst. Dat wil het authentieke van de industriewijk graag behouden zonder de nieuwe ontwikkelingen in De Binckhorst in de weg te staan.



Neem de Haagse Asfaltcentrale, 'een icoon in de wijk', meent Irmgard Bomers van I am Binck. ,,Traditioneel worden wonen en werken strikt van elkaar gescheiden. En ook nu gaan er stemmen op om de asfaltcentrale maar weg te doen. Maar die onderneming wil graag investeren om circulair te worden en om de geurhinder te lijf te gaan. Maar dan moet hetbedrijf wel de zekerheid hebben dat het mag blijven. Daar liggen dus mooie kansen.''



De Omgevingswet timmert niet alles dicht. En zo komt er dus meer ruimte voor creativiteit en experiment, luidt de grondgedachte. Maar ook voor snelheid, denken projectontwikkelaars in het gebied die zich hebben verenigd in de groep 'Stadmakers'.



Zij hebben zich bijvoorbeeld samen gebogen over de wens van duurzame energie in de toekomstige woon-werkwijk. 'Het kán', luidt de conclusie van het rapport dat snel werd afgerond: ,,Een gemeente zou er al gauw anderhalf jaar over doen.''