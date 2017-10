'De binnenkant is even psychotisch als de buitenkant'

Video Simba verrast Nala na jaren in kleedkamer Circustheater

7:34 Drie jaar lang waren ze onafscheidelijk. Hij als de jonge Simba, zij als de kleine Nala. Daarna scheidden hun wegen. Gaia Aikman groeide uit tot de volwassen Nala in de nieuwe versie van The Lion King; Rowan Kallasingh is videoredacteur bij het AD. In de kleedkamer van Gaia komt het tot een reünie.