De bollen rollen lekker uit de kraam van Jan Vermolen: ‘Geen dag te vroeg, hoor’

Wie denkt dat begin oktober voor oliebollen een beetje vroeg is, is een oliebol. Die indruk krijg je als bij de nieuwe kraam van Jan Vermolen staat. En ook zelf is hij meer dan tevreden over zijn eerste weekend bollen draaien, voor het eerst een maand eerder dan normaal. Nu sinds de corona-uitbraak niets normaal is, is hij dolblij dat de gemeente Den Haag - maar ook in omliggende gemeenten staan de kramen alweer te walmen - vergunning heeft gegeven om het eerste weekend van oktober al te beginnen met de verkoop van oliebollen en appelflappen.