De Bonte Koe vestigt zich op Korte Poten

De Bonte Koe is niet meer weg te denken uit Schiedam, waar het 26 jaar geleden opende aan de Lange Haven. Ook in Rotterdam heeft de chocolaterie twee filialen. Daar komt binnenkort Den Haag bij. ,,Een logische stap'', stelt Connor Klein, die samen met zijn moeder Carmel Klein-Kelly en oom Kees Klein de zaak runt. ,,Op deze manier versterken we onze positie in de regio.'' Het is de bedoeling dat het pand aan de Korte Poten half juni klaar is. ,,Het is een authentiek en ambachtelijk winkelpand waar veel toeristen langslopen. Dat past bij ons concept'', legt Klein uit.



,,Hoewel dat pand iets kleiner is dan we gewend zijn, is de beleving identiek'', verduidelijkt Klein. ,,We zullen er niet alleen dezelfde producten verkopen, er is ook altijd een medewerker aanwezig die chocolade maakt. We laten ook in Den Haag dus ons vakmanschap zien, precies zoals mensen dat van ons gewend zijn. Daar ligt onze kracht.''



Zei Klein vorig jaar, tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van De Bonte Koe, ook plannen te hebben voor een vestiging in Amsterdam, dat voornemen is voorlopig van de baan. ,,De opening van een winkel in Den Haag is een mooi begin, wie weet wat er daarna nog volgt. We zijn lang op zoek geweest naar een geschikte plek in Den Haag, Amsterdam is voorlopig even toekomstmuziek.''