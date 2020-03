De bouw van Legoland, waar is Bob de Bouwer als je 'm nodig hebt?

Als je weet wat er in Legoland allemaal tentoongesteld staat, is het niet vreemd dat de boel verzakt. Zo is het ADO-stadion nagebouwd met 30.000 steentjes. Samen met de nagebouwde Pier en het Kurhaus zorgt het blijkbaar voor een hoop druk op de ondergrond. Nu de boel klaar is ontstaan er ineens lekkages. Het kelderdak blijkt niet goed geconstrueerd. Gevolg: er mogen geen zware vrachtwagens over het wandelgebied rijden. Terwijl dit wél de afspraak was. De draagkracht is door de aannemer waarschijnlijk recht evenredig gemeten met de draagkracht van de gemiddelde Hagenees: extreem zwak. En dit is geeneens een echte Legoland maar een Legoland ‘light’.