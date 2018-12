Tot ontsteltenis van de verzamelde Engelse pers bij het toegangshek kwam Mark Rutte aan op een fiets. Dat alleen was al opzienbarend, in Londen worden staatslieden vervoerd per gepantserde auto, maar dat hij geen helm droeg was the bloody limit. Zonder helm op de fiets over de Engelse wegen is not done. Daarentegen je hele land willens en wetens een doodlopende straat insturen, daar hebben ze in Groot-Brittannië geen moeite mee.



Hoe lang is het nog groots, dat Brittannië? De brexit heeft alle kenmerken van een mislukte pannenkoek. Het land lijkt ten dode opgeschreven, maar is eerlijk gezegd altijd al bevolkt geweest door levenloze burgers. Het zit zelfs in hun taal. Als je in Engeland moeder wordt ben je meteen mummy. Ben je vader? Dead.



Ik had nooit gedacht dat de Engelsen ons in de steek zouden laten. We zouden gaan trouwen, we waren zelfs al verloofd en nu liggen we in een vette vechtscheiding. Ik baal omdat het onze enige echte bondgenoten waren in Europa. We delen iets heel belangrijks met de Engelsen: hetzelfde gevoel voor humor. Zelfspot. Kom daar maar eens om bij die chauvinistische Fransen, die humorloze Duitsers of die arrogante Italianen. Om nog maar te zwijgen over de labiele Polen of die onbetrouwbare Hongaren. Europa hád een succes kunnen zijn voor ons. Wij, Nederlanders, hadden de Franse keuken kunnen hebben, de Duitse technologie en de Engelse humor. Maar waar zijn we mee geëindigd? Met de Franse technologie, de Engelse keuken en de Duitse humor. De Britten zijn onze bevrijders geweest en nu willen ze ons niet meer helpen. Dat doet pijn.



De dans van Theresa May eerder dit jaar, op muziek van Abba, is profetisch gebleken. Ze danste als een Alzheimerpatiënt die was vergeten was dat-ie Parkinson had. En dat niet alleen: ze liet vooral zien hoeveel beweegruimte Engeland nog heeft. Géén. De enige beweging die nog rest is: voorover kukelen, in het zelfgegraven graf. Bloody stupid.



