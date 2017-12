De Bruijn (D66) stopt na de verkiezingen: 'Toe aan iets anders'

De Bruijn (69) was in 2014 de grote verrassing van dit college. Na een lange carrière bij Buitenlandse Zaken en in Brussel vroeg de D66-top hem om wethouder te worden.

Maar als D66 straks opnieuw gaat besturen, is dat zonder De Bruijn: ,,Het was een mooie ervaring, maar ik ben toe aan iets anders. En ik wil meer tijd voor de mooie dingen in het leven. Daar is de afgelopen jaren te weinig ruimte voor geweest.’’