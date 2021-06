De bulderende lach van Joost was belangrijk voor de hele buurt

Joost groeide op in de Binckhorst waar z’n vader een vernikkel-, verchroom- en verzilverfabriek had en tevens een moffel- en spuitinrichting. Joost was een verrassing. Z’n moeder was 46 en had al twee grote dochters. Z’n vader was ook al wat ouder en had tijdens de oorlog in het verzet gezeten. Hij had dingen meegemaakt die hij niet kon vergeten.