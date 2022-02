De burgemeester liet haar inwoners willens en weten in de kou staan

Wat is er aan de hand? Delft en Zoetermeer lieten het onderzoeksbureau NTA uitzoeken wat er leefde in de respectievelijke moslimgemeenschappen. De werkwijze van het bureau was bijzonder. Naast het stellen van vragen ging het bedrijf ook observeren. Zelf spreekt NTA tegen dat er sprake was van undercoveroperaties, maar de begluurde moslims ervoeren dat wel zo. Ze zijn terecht diep geraakt dat de overheid, die ook van hen is, zonder vermoeden of verdenking van wat dan ook hun handel en wandel in kaart heeft gebracht.